Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer hatte Elektroschocker dabei

Neugersdorf (ots)

18.09.2025 | 02:20 Uhr | Neugersdorf

Ein slowakischer Autofahrer wurde durch die Bundespolizei in der Nacht zum 18. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf einer Kontrolle unterzogen. Der 37-jährige Mann war um 02:20 Uhr aus der Tschechischen Republik eingereist. Die Beamten fanden bei dem Mann eine auf dem Beifahrersitz liegende Taschenlampe. Bei genauer Nachschau entpuppte sich diese allerdings als Elektroimpulsgerät, das laut Waffengesetz verboten ist. Das Gerät wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

