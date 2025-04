Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht: Wohnanhänger und Pkw beschädigt

Weeze (ots)

Am Sonntag (30. März 2025) kam es gegen 04:45 Uhr an der Wichernstraße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz wurden dabei ein abgestellter Wohnanhänger des Herstellers "Tabbert" sowie ein grauer VW Golf beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wohnanhänger auf der linken Seite beschädigte und der Anhänger, durch die Kollision, in eine Drehbewegung geriet. Der Wohnanhänger touchierte und beschädigte den nebenstehenden grauen VW Golf, am vorderen Radkasten auf der Fahrerseite. Ein Zeuge hatte gegen 04:45 Uhr einen Knall wahrgenommen, jedoch keine weiteren Beobachtungen machen können. Ob es sich um die Tatzeit handelt, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Der Wohnanhänger ist auf einen 30-jährigen Mann aus Weeze zugelassen, während eine 72-jährige Weezerin Halterin des grauen VW Golf ist. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

