BPOLI EBB: Mit Joint über die Grenze - Strafanzeige

Zittau (ots)

20.09.2025 | 10:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei wurde am 20. September 2025 während der Kontrolle des Einreiseverkehrs am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:20 Uhr auf einen 32-jährigen Mitfahrer in einem PKW aufmerksam. Es roch stark nach Marihuana, woraufhin der Wagen durchsucht wurde. Bei dem Tschechen fanden die Beamten in einer Westentasche einen Joint und eine kleine Menge in Folie eingewickeltes Marihuana.

Auch wenn der Besitz von Cannabisprodukten erlaubt ist, so gilt dies nicht für die Einfuhr auch kleinster Mengen. Dieser Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz zieht ein Strafverfahren nach sich. Man sollte auch bei Kurzbesuchen im Nachbarland auf das leichtfertige Verbringen über die Grenze verzichten.

