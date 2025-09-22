PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Joint über die Grenze - Strafanzeige

Zittau (ots)

20.09.2025 | 10:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei wurde am 20. September 2025 während der Kontrolle des Einreiseverkehrs am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:20 Uhr auf einen 32-jährigen Mitfahrer in einem PKW aufmerksam. Es roch stark nach Marihuana, woraufhin der Wagen durchsucht wurde. Bei dem Tschechen fanden die Beamten in einer Westentasche einen Joint und eine kleine Menge in Folie eingewickeltes Marihuana.

Auch wenn der Besitz von Cannabisprodukten erlaubt ist, so gilt dies nicht für die Einfuhr auch kleinster Mengen. Dieser Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz zieht ein Strafverfahren nach sich. Man sollte auch bei Kurzbesuchen im Nachbarland auf das leichtfertige Verbringen über die Grenze verzichten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Unfreiwillige Zugfahrt wegen vergessenem Koffer

    Bautzen, Seitschen (ots) - 19.09.2025 | 12:30 Uhr | Bautzen + Seitschen Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Seitschen am 19. September 2025 wurde die Bundespolizei gegen 12:30 Uhr auf einen traurig auf einer Bank sitzenden Jungen aufmerksam. Der 10-jährige Deutsche sei auf einer Klassenfahrt von Görlitz nach Bautzen gewesen und habe beim Aussteigen den Koffer im Zug vergessen. Als er zurückging, um ihn zu ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:27

    BPOLI EBB: Autofahrer hatte Elektroschocker dabei

    Neugersdorf (ots) - 18.09.2025 | 02:20 Uhr | Neugersdorf Ein slowakischer Autofahrer wurde durch die Bundespolizei in der Nacht zum 18. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf einer Kontrolle unterzogen. Der 37-jährige Mann war um 02:20 Uhr aus der Tschechischen Republik eingereist. Die Beamten fanden bei dem Mann eine auf dem Beifahrersitz liegende Taschenlampe. Bei genauer Nachschau ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:35

    BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt gesuchten Straftäter

    Hagenwerder (ots) - 17.09.2025 | 22:45 Uhr | Hagenwerder Bundespolizisten kontrollierten am 17. September 2025 in Hagenwerder um 22:45 Uhr einen mit Haftbefehl gesuchten Autofahrer. Der 21-jährige Deutsche war 2023 wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der Mann den offenen Gesamtbetrag von 634,00 Euro zahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Er durfte seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren