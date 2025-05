POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Dasing / FR München - In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (04.05.2025) fuhr ein ehemaliger Rettungswagen in Richtung München. An der Anhängerkupplung schleppte der 55-jährige Fahrer ein Auto ab. Gegen 00.45 Uhr stellte eine Polizeistreife die ungewöhnliche Abschleppung des Autos fest und kontrollierte das Gespann. Als der ...

mehr