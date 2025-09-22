BPOLI EBB: Ohne Führerschein - mit Drogenrausch

Zittau (ots) - 20.09.2025 | 10:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei wurde am 20. September 2025 während der Kontrolle des Einreiseverkehrs am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:20 Uhr auf einen 32-jährigen Mitfahrer in einem PKW aufmerksam. Es roch stark nach Marihuana, woraufhin der Wagen durchsucht wurde. Bei dem Tschechen fanden die Beamten in einer Westentasche einen Joint und eine kleine ...

