Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Ohne Führerschein - mit Drogenrausch
Ebersbach (ots)
21.09.2025 | 01:00 Uhr | Ebersbach
Eine gemeinsame Bundes- und Landespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 21. September 2025 in Ebersbach einen Simsonfahrer. Um 01:00 Uhr stoppten sie den 43-jährigen Deutschen in der Brunnenstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert hatte. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafanzeigen geschrieben. Die Landespolizei führt die Ermittlungen.
