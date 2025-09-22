PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein - mit Drogenrausch

Ebersbach (ots)

21.09.2025 | 01:00 Uhr | Ebersbach

Eine gemeinsame Bundes- und Landespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 21. September 2025 in Ebersbach einen Simsonfahrer. Um 01:00 Uhr stoppten sie den 43-jährigen Deutschen in der Brunnenstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert hatte. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafanzeigen geschrieben. Die Landespolizei führt die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Bewaffnet in Seifhennersdorf unterwegs

    Seifhennersdorf (ots) - 21.09.2025 | 03:15 Uhr | Seifhennersdorf Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 21. September 2025 in Seifhennersdorf um 03:15 Uhr zwei Deutsche im Alter von 19 und 29 Jahren. Bei der Nachschau im Rucksack des 29-Jährigen fanden die Beamten eine geladene CO2-Druckluftpistole und beim 19-Jährigen zugriffsbereit unter seiner Jacke eine ebenfalls ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Alkoholisierter Störenfried sorgt für mehrere Polizeieinsätze

    Bautzen, Bischofswerda (ots) - 20.09.2025 | 21:35 Uhr | Bischofswerda 21.09.2025 | 05:55 Uhr | Bischofswerda 21.09.2025 | 09:55 Uhr | Bautzen 21.09.2025 | 11:00 Uhr | Bautzen Am Wochenende beschäftigte ein 47-jähriger Mann aus Libyen Bundes- und Landespolizei in Bischofswerda und Bautzen gleichermaßen. Am Abend des 20. September 2025 hatte der Mann gegen 21:35 Uhr ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Mit Joint über die Grenze - Strafanzeige

    Zittau (ots) - 20.09.2025 | 10:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei wurde am 20. September 2025 während der Kontrolle des Einreiseverkehrs am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:20 Uhr auf einen 32-jährigen Mitfahrer in einem PKW aufmerksam. Es roch stark nach Marihuana, woraufhin der Wagen durchsucht wurde. Bei dem Tschechen fanden die Beamten in einer Westentasche einen Joint und eine kleine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren