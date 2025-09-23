PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 20 Quadratmeter Graffiti vervollständigt

Neukirch / Lausitz (ots)

23.09.2025 | 02:45 Uhr | Neukirch / Lausitz

Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Neukirch / Lausitz (Ost) am 23. September 2025 stieß die Bundespolizei um 02:45 Uhr auf ein erweitertes Großgraffiti. Bereits am 18. Juli 2025 hatten unbekannte Täter den Sichtschutzzaun auf einer Größe von 20 Quadratmetern mit schwarzer Farbe besprüht. Nun befinden sich noch gelbe sowie weiße Symbole und Schriftzüge mit Fußballbezug auf dem Zaun. Der Sachschaden wird auf 2.000,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

