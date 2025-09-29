Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Tscheche beschäftigt Bundes- und Landespolizei

Neugersdorf (ots)

27.09.2025 | 14:15 Uhr | Neugersdorf

Bundespolizisten kontrollierten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen LKW, nachdem dieser aus Tschechien eingereist war.

Bei der Kontrolle des 43-jährigen tschechischen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gesucht wurde. Die offene Geldstrafe inklusive Nebenkosten in Höhe von 1094,29 Euro zahlte er vor Ort und entging somit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

Wer nun dachte, der Mann könne seine Fahrt fortsetzen, der irrte. Denn bei der Überprüfung des vorgelegten Führerscheins fanden die Polizisten heraus, dass dieser durch Tschechien zur Sicherstellung ausgeschrieben war, da er als abhandengekommen gemeldet wurde. Es wurde daraufhin zwar ein neuer Führerschein ausgestellt. Aber auch dieser ist wieder entzogen worden. Somit führte der 43-Jährige einen LKW ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Um diesen Sachverhalt kümmern sich nun die hinzugezogenen Kollegen der Landespolizei.

