Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Waffenfunde bei Grenzkontrollen

Zittau, Neugersdorf (ots)

27.09.2025 | 08:00 Uhr | Zittau
29.09.2025 | 00:05 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen am 27. und 29. September 2025 zwei Fahrzeuge gestoppt, deren Insassen unter das Waffengesetz fallende Gegenstände griffbereit dabeihatten.

Am 27. September 2025 um 08:00 Uhr reiste in Zittau ein 54-jähriger Tscheche ein. Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs fanden die Polizisten in der Ablage der Fahrertür ein Springmesser.

Am 29. September 2025 um 00:05 Uhr wurde auf der Hauptstraße in Neugersdorf ein tschechischer PKW, nach vorher erfolgter Einreise aus Tschechien, kontrolliert. Beim Öffnen der Fahrertür sahen die Polizisten in der Seitenablage einen Teleskopschlagstock. Warum er diesen mit sich führte, konnte der 21-jährige Tscheche nicht erklären. In beiden Fällen, wurde die Waffen vor Ort sichergestellt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

