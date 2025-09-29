PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250929-3-K Zivilfahnder beobachten Drogenhandel - 41-Jähriger in Haft

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Samstagabend (27. September) in der Fleischmengergasse (Altstadt-Süd) einen mutmaßlichen Drogendealer (41) auf frischer Tat gestellt. Ein Haftrichter schickte den einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft.

Die Beamten beobachteten gegen 18 Uhr, wie der 41-Jährige eine Konsumeinheit Crack übergeben und im Gegenzug dafür Bargeld erhalten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten das Rauschgift sicher. In der Sporttasche des Mannes fanden sie zudem ein Gefäß mit weißem Pulver.

Der Verdächtige ist bereits mehrfach wegen des Handels mit Betäubungsmitteln kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren