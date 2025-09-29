Polizei Köln

POL-K: 250929-3-K Zivilfahnder beobachten Drogenhandel - 41-Jähriger in Haft

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Samstagabend (27. September) in der Fleischmengergasse (Altstadt-Süd) einen mutmaßlichen Drogendealer (41) auf frischer Tat gestellt. Ein Haftrichter schickte den einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft.

Die Beamten beobachteten gegen 18 Uhr, wie der 41-Jährige eine Konsumeinheit Crack übergeben und im Gegenzug dafür Bargeld erhalten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten das Rauschgift sicher. In der Sporttasche des Mannes fanden sie zudem ein Gefäß mit weißem Pulver.

Der Verdächtige ist bereits mehrfach wegen des Handels mit Betäubungsmitteln kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell