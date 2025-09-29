Polizei Köln

POL-K: 250929-2-K Haft nach Taschendiebstählen in KVB-Bahnen - Bislang vier weitere Taten zugeordnet

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Freitag (26. September) am Barbarossaplatz zwei mutmaßliche Taschendiebe (42, 58) auf frischer Tat gestellt und festgenommen.

Den Beschuldigten werden allein im September vier weitere Taschendiebstähle in Kölner Stadtbahnen zugeordnet. Bei dem Einsatz am 26. September beobachteten die Ermittler einen versuchten sowie einen vollendeten Diebstahl in der Linie 16 zwischen Barbarossaplatz, Neumarkt und Appellhofplatz. Die Täter sollen arbeitsteilig vorgegangen sein. Eine gestohlene Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und Debitkarte stellten die Fahnder sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen, auch aus anderen europäischen Ländern, handelt es sich um einschlägig bekannte und professionelle Taschendiebe aus Südamerika. Ob die Beschuldigten für weitere Taten in Köln verantwortlich sind, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen beide Männer an. Sie sind derzeit ohne einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell