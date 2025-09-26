Polizei Köln

POL-K: 250926-4-K Verdacht des Einbruchversuchs - Zwei 15-Jährige erwischt

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (25. September) in Köln-Holweide zwei mutmaßliche Einbrecherinnen (15) ertappt. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, versucht zu haben, in ein Einfamilienhaus "Am Marienstift" einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Anwohnerin gegen 16.45 Uhr die beiden Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie auffällig ein Wohnhaus und dessen Garten musterten. Die Frau schilderte, dass die Jugendlichen sich in einem Bereich aufhielten, der üblicherweise nicht betreten wird, und dabei gezielt in den Garten schauten. Als die Verdächtigen die Zeugin bemerkten, entfernten sie sich zunächst in Richtung KVB-Haltestelle und anschließend weiter über die Bergisch Gladbacher Straße.

Alarmierte Polizisten stellten die beiden Jugendlichen, die bereits mehrfach wegen Wohnungseinbrüchen in Erscheinung getreten sind, wenig später und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Dort fanden die Beamten in der Unterwäsche versteckte Schraubendreher sowie weiteres mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 72 prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch in der näheren Umgebung am Vortag besteht. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell