POL-K: 250926-3-K Waren aus Sportladen und Parfümerie gestohlen - 20-Jähriger nach Ladendiebstählen gestellt

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (25. September) gegen 17.10 Uhr in einem Sportgeschäft auf der Breite Straße einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte vor den Augen der Ermittler Sportschuhe in einen Rucksack gepackt.

Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits eine Stunde zuvor im Kölner Hauptbahnhof Parfum im Wert von etwa 80 Euro aus einer Parfümerie gestohlen hatte. (as/al)

