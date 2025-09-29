Polizei Köln

POL-K: 250929-1-K/EU Geldautomatensprengung in Zülpich - Täter flüchten mit einem dunklen Kombi

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (29. September) einen Geldautomaten im Bereich Römerallee/Krefelder Straße in Zülpich gesprengt. Die Kriminalpolizei fahndet nach mindestens zwei männlichen Tätern, die in einem dunklen Kombi vom Tatort geflüchtet sein sollen. An der großangelegten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gegen 2.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter (33) eines Sicherheitsdienstes die Polizei, nachdem er in der Krefelder Straße einen lauten Knall aus Richtung eines Grillrestaurants gehört hatte. Kurz darauf beobachteten Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer, die in den dunklen Fluchtwagen stiegen, den sie auf einem gegenüberliegenden Parkplatz bereitgestellt hatten. Anschließend fuhren sie in Richtung Bundesstraße 265. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein dritter Komplize am Steuer des Fluchtwagens gesessen und Schmiere gestanden haben soll.

Das Grillrestaurant blieb unversehrt, verletzt wurde niemand. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

