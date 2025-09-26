Polizei Köln

POL-K: 250926-5-K Tatverdächtiger nach Vergewaltigung von junger Frau am Ebertplatz festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch (24. September) einen 22 Jahre alten Algerier am Kölner Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Er steht unter Verdacht, kurz zuvor am Ebertplatz eine weibliche Person aus der Oberpfalz, welche sich in Köln zu Besuch befand, vergewaltigt zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige die Frau kurz nach Mitternacht gegen ihren Willen hinter einen Container gezerrt und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Polizeikräfte konnten den Mann mithilfe von Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung identifizieren und den Flüchtigen kurze Zeit später am Kölner Hauptbahnhof stellen.

Der 22-Jährige, gegen den bereits zahlreiche Strafverfahren - überwiegend wegen Eigentumsdelikten - anhängig sind, ist noch am Donnerstag (25. September) vor einen Haftrichter geführt worden und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell