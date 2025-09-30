Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Messer und Cannabis in Grenzkontrolle beschlagnahmt

Neugersdorf (ots)

29.09.2025 | 16:55 Uhr | Neugersdorf

Bundespolizisten kontrollierten am 29. September 2025 auf der S 148 bei Neugersdorf einen um 16:55 Uhr eingereisten tschechischen Mitfahrer in einem Ford Galaxy. Bei dem 39-Jährigen fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser und eine kleine Menge eingewickeltes Marihuana. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet etwa 0,6 Promille. Der Mann wird sich wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und das Konsumcannabisgesetz verantworten müssen. Der Zoll hat die Ermittlungen übernommen.

