Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrolle missachtet und beleidigt

Zittau (ots)

04.10.2025 | 21:05 Uhr | Zittau

Am Abend des 4. Oktober 2025 durchfuhr in Zittau ein aus Polen einreisender PKW trotz polizeilicher Weisung zum Halten die Grenzkontrollstelle in der Friedensstraße und wurde aber kurz darauf gestoppt.

Gegen 21:05 Uhr sollte der 25-jährige deutsche Fahrer eines VW Golf und seine beiden Mitfahrer an der Grenze kontrolliert werden. Hierbei fuhr er zügig und hatte sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h gehalten. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und stellten die Männer während ihrer Identitätsfeststellung zur Rede. Hierbei zog der Fahrer die Autotür wieder zu und reagierte aggressiv auf die Kontrolle. Auch der Beifahrer, ein 22-jähriger Deutscher, und der 21-jährige deutsche Mitfahrer auf der Rückbank verhielten sich unkooperativ. Der Fahrer hielt plötzlich dem kontrollierenden Beamten sein Handy in etwa einem Meter Entfernung direkt ins Gesicht und filmte ihn, was untersagt werden musste. Die fahndungsmäßige Überprüfung der drei Männer verlief negativ und im Auto wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Beim Fahrer wurde noch ein teils zerschnittener Personalausweis einer anderen Person gefunden, der zur Klärung der Besitzverhältnisse vorübergehend sichergestellt wurde.

Während der Kontrolle hatte sich der Fahrer verbal sehr abfällig gegen die kontrollierenden Beamten geäußert, die nun einen Strafantrag wegen Beleidigung stellten. Die Männer konnten nach der Kontrolle ihre Fahrt fortsetzen.

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
