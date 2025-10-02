Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Zweirad ohne Versicherung gestoppt
Löbau (ots)
02.10.2025 | 00:20 Uhr | Löbau
Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten in der Nacht zum 2. Oktober 2025 in Löbau um 00:20 Uhr den Fahrer eines E-Bike. Am Fahrzeug befand sich kein Versicherungskennzeichen. Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ist ein Haftpflichtschutz aber vorgeschrieben. Diesen konnte der 48-jährige Deutsche nicht erbringen. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben und die Ermittlungen von der Landespolizei übernommen.
