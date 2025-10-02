PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zweirad ohne Versicherung gestoppt

Löbau (ots)

02.10.2025 | 00:20 Uhr | Löbau

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten in der Nacht zum 2. Oktober 2025 in Löbau um 00:20 Uhr den Fahrer eines E-Bike. Am Fahrzeug befand sich kein Versicherungskennzeichen. Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ist ein Haftpflichtschutz aber vorgeschrieben. Diesen konnte der 48-jährige Deutsche nicht erbringen. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben und die Ermittlungen von der Landespolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

