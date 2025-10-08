Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Gesuchte Straftäter gestellt

Zittau, Neugersdorf (ots)

07.10.2025 | 16:00 Uhr | Neugersdorf 07.10.2025 | 17:10 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 7. Oktober 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen bei Neugersdorf und bei Zittau zwei mit Haftbefehlen gesuchte Straftäter gestellt.

Um 16:00 Uhr stoppten die Beamten auf der S 148 bei Neugersdorf einen aus Tschechien eingereisten 66-jährigen Autofahrer. Zu dem Tschechen befanden sich zwei Haftbefehle im Fahndungsbestand. Demnach war der Mann wegen Unterschlagung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt worden. Er konnte diese und anteilige Verfahrenskosten von insgesamt 2.600,00 Euro zahlen und entging einer Ersatzfreiheitsstrafe von 114 Tagen.

Bei Zittau kontrollierten die Bundespolizisten auf der B 178n um 17:10 Uhr einen aus Polen eingereisten 36-jährigen ungarischen Fahrzeugführer, der eine Geldbuße nicht gezahlt hatte und eine Erzwingungshaft von neun Tagen hätte antreten müssen. Dies konnte er aber durch die sofortige Zahlung der offenen 249,00 Euro abwenden.

