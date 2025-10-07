Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falscher Zulassungsplakette aufgeflogen

Zittau (ots)

06.10.2025 | 21:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 6. Oktober 2025 in Zittau an der polnischen Grenze einen Autofahrer, der seine Mercedes Benz B-Klasse nicht versichert und mit falschen Plaketten versehen hatte.

Um 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Tschechen am Grenzübergang in der Chopinstraße. Den Beamten fiel auf, dass sich auf den zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichenschildern die HU- und die Zulassungsplakette eines anderen Landkreises klebten. Es stellte sich heraus, dass der Wagen weder zugelassen noch haftpflichtversichert ist.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen der Urkundenfälschung sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

