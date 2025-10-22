Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 79-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Lähden (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 8:45 Uhr auf der Ahmsener Straße in Lähden zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann war mit seinem Mitsubishi aus Richtung Ahmsen kommend in Fahrtrichtung Lähden unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Der Mann wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Unmittelbar danach leiteten Ersthelfer und Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen ein. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Fahrbahn bis kurz vor 12 Uhr teilweise voll gesperrt.

