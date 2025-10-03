PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Motorrad umgeworfen ++ Motorradfahrer verletzt ++

Bad Schwalbach (ots)

Motorrad umgeworfen

(mp) Freitag, 03.10.2025, zwischen 06:00 h und 08:00 h, Taunusstein-Seitzenhahn, Im Bienengarten Unbekannte haben eine Harley Davidson umgeworfen und dabei beschädigt. Der 59jährige Taunussteiner hatte seine rote Harley Davidson am Vortag vor dem Haus am rechten Fahrbahnrand geparkt. Heute Morgen um 08:00 h, stellte er fest, dass die Maschine auf der Seite lag. Laut dem Zeitungsausträger stand die Maschine um 06:00 h noch. Der Sachschaden wird auf etwa 800,- EUR geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078-0 entgegen.

Motorradfahrer verletzt

(mp) Donnerstag, 02.20.2025, 16:40 h, B54 zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach Ein Motorradfahrer stürzt zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach und verletzt sich leicht. Der 41-Jährige aus Lollschied befuhr die B 54 aus Taunusstein kommend in Richtung Bad Schwalbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er mit seiner 650er Suzuki zu Fall und verletzt sich dabei leicht. An der Maschine entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

