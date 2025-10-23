Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Firmengebäude: Zwei Klappfahrräder entwendet

Papenburg (ots)

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße An der Alten Werft.

Dort entwendeten sie zwei hochwertige Klappfahrräder der Marke Riese & Müller im Gesamtwert von rund 5000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Alten Werft beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell