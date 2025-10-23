Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Haren (ots)
Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 20:05 Uhr, kam es in Haren, Mühlendamm, Einmündung Weedendamm, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Vorfahrt eines roten VW Golf missachtet, so dass dieses Fahrzeug ausweichen musste und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der bislang unbekannte PKW Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren, Tel: 05932 72100 zu melden.
