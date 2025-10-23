PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Haren (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 20:05 Uhr, kam es in Haren, Mühlendamm, Einmündung Weedendamm, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Vorfahrt eines roten VW Golf missachtet, so dass dieses Fahrzeug ausweichen musste und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der bislang unbekannte PKW Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren, Tel: 05932 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

