Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht in Tiefgarage

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Tiefgarage des Kaufland-Marktes Am Neuen Markt in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9 und 13 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 23.10.2025 – 06:49

    POL-EL: Lingen - Erdkabel von Baustelle entwendet

    Lingen (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr von einem Rohbau an der Gymnasialstraße ein etwa 90 Meter langes Erdkabel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 06:48

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Firmengebäude: Zwei Klappfahrräder entwendet

    Papenburg (ots) - Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße An der Alten Werft. Dort entwendeten sie zwei hochwertige Klappfahrräder der Marke Riese & Müller im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 06:47

    POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Haren (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 20:05 Uhr, kam es in Haren, Mühlendamm, Einmündung Weedendamm, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Vorfahrt eines roten VW Golf missachtet, so dass dieses Fahrzeug ausweichen musste und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der bislang unbekannte PKW Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

    mehr
