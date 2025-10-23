Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht in Tiefgarage

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Tiefgarage des Kaufland-Marktes Am Neuen Markt in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9 und 13 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell