Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim
A30 - Auto brennt auf der A30 vollständig aus
Bad Bentheim / A30 (ots)
Am Mittwochnachmittag ist auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande ein BMW vollständig ausgebrannt. Gegen 16:45 Uhr nahm der 45-jährige Fahrer aus den Niederlanden kurz vor dem Grenzübergang zu den Niederlande ein lautes Geräusch an seinem Fahrzeug wahr und fuhr daraufhin auf den Standstreifen. Kurz darauf begann der Motorraum zu qualmen, wenig später stand der Wagen in Vollbrand.
Der Fahrer sowie die beiden Mitinsassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Gildehaus war mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Auch die Feuerwehr De Lutte aus den Niederlanden unterstützte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften.
Während der Löscharbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Nach weniger als einer Stunde konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell