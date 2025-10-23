PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim
A30 - Auto brennt auf der A30 vollständig aus

Bad Bentheim / A30 (ots)

Am Mittwochnachmittag ist auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande ein BMW vollständig ausgebrannt. Gegen 16:45 Uhr nahm der 45-jährige Fahrer aus den Niederlanden kurz vor dem Grenzübergang zu den Niederlande ein lautes Geräusch an seinem Fahrzeug wahr und fuhr daraufhin auf den Standstreifen. Kurz darauf begann der Motorraum zu qualmen, wenig später stand der Wagen in Vollbrand.

Der Fahrer sowie die beiden Mitinsassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Gildehaus war mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Auch die Feuerwehr De Lutte aus den Niederlanden unterstützte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften.

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Nach weniger als einer Stunde konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 06:53

    POL-EL: Schapen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Schapen (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Nord-Süd-Straße in Schapen eingedrungen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie nahezu alle Räume und verließen das Haus anschließend in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 06:50

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht in Tiefgarage

    Meppen (ots) - Am Mittwoch kam es in der Tiefgarage des Kaufland-Marktes Am Neuen Markt in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9 und 13 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 06:49

    POL-EL: Lingen - Erdkabel von Baustelle entwendet

    Lingen (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr von einem Rohbau an der Gymnasialstraße ein etwa 90 Meter langes Erdkabel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren