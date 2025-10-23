Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Geeste (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in Geeste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Volkswagen die Straße "Zu den Tannen" und wollte nach rechts in die Meppener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 71-jährigen Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell