Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Geeste (ots)
Am Mittwochnachmittag ist es in Geeste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Volkswagen die Straße "Zu den Tannen" und wollte nach rechts in die Meppener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 71-jährigen Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.
Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
