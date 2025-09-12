PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle nach Verstoß gegen mehrere Lichtzeichenanlagen - Polizei stoppt Audi-Fahrer

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. September 2025 fiel einer Streifenbesatzung in Mainz ein dunkler Audi A4 auf, der mehrere Verkehrsverstöße beging und sich einer Polizeikontrolle entzog. Gegen 04:00 Uhr wurde der Audi am Fischtorplatz gesichtet, wo der Fahrer, ein 39-jähriger Mainzer, zunächst ordnungswidrig nach rechts in die Rheinstraße abbog. Auf Höhe der Rheingoldhalle fuhr das Fahrzeug dann im mittleren Fahrstreifen weiter, obwohl dieser nur für Geradeausfahrten freigegeben ist. Trotz einer roten Ampel für Linksabbieger bog der Fahrer an der Kreuzung links in die Quintinsstraße ab. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht auf. Der Audi flüchtete weiter, unter anderem durch den Lieferanteneingang des Parkhauses "Am Brand" und setzte seine Fahrt fort, wobei er erneut eine rote Ampel missachtete. Auf der Theodor-Heuß-Brücke führte der Fahrer einen U-Turn durch, überfuhr eine durchgezogene Linie und kehrte in Richtung Kaiserstraße zurück. Die Polizei konnte den Audi schließlich in der Taunusstraße anhalten und kontrollieren. Während der gesamten Fahrt überschritt der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h deutlich und wurde auf etwa 100 km/h geschätzt. Der Fahrer gab an, dass er eine "Kurzschlussreaktion" gehabt habe und könne sich den Aussetzer nicht erklären. Alkohol- und Drogentests verlief negativ. Auch lag keine Fahndung oder sonstige Verdachtsmomente gegen den Mann oder das Fahrzeug vor. Gegen den Mainzer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Missachtens von Zeichen und Weisungen, Überschreitung der Geschwindigkeit und des Überfahren mehrerer roter Ampeln eingeleitet. Die "Kurzschlussreaktion" dürfte den Fahrer mehrere hundert Euro kosten und mehrere Monate Fahrverbot bescheren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Täter gehen Fahrzeuge in Nieder-Olm und Mz- Lerchenberg an

    Mainz (ots) - In den vergangenen beiden Nächten kam es zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos in Nieder Olm im Geißfußweg, sowie in Mainz-Lerchenberg in der Wedekindstraße und dem Tizianweg. Die Täter gingen hier jeweils nicht abgeschlossene Fahrzeuge an und entwendeten Geldbörsen, Bankkarten, eine Jacke und Bargeld. Ob die Fahrzeuge zufällig ausgewählt ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Sextortion -sexuelle Erpressung im Netz

    Mainz (ots) - Ein 21-jähriger Mainzer wurde in den vergangenen Tagen Opfer einer sogenannten Sextortion - einer Erpressung nach dem Austausch intimer Inhalte im Internet. Das Opfer hatte über die Plattform Instagram eine Kontaktanfrage einer vermeintlich weiblichen Person erhalten. Im Verlauf eines Chats in englischer Sprache wurde der Austausch intimer Bilder und Videos vorgeschlagen. Nachdem der Geschädigte ein ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mainz- Unfall zwischen E-Scooter und PKW

    Mainz (ots) - Leichte Verletzungen erlitt der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters, als es zu einer Kollision mit einem PKW in der Wormser Straße kam. Gegen 18 befuhr der 28-Jährige den Bürgersteig der Wormser Straße. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Karl-Weiser-Straße und wollte an deren Ende nach rechts in die Wormser Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenprall, in Folge dessen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren