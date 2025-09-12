Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter gehen Fahrzeuge in Nieder-Olm und Mz- Lerchenberg an

Mainz (ots)

In den vergangenen beiden Nächten kam es zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos in Nieder Olm im Geißfußweg, sowie in Mainz-Lerchenberg in der Wedekindstraße und dem Tizianweg. Die Täter gingen hier jeweils nicht abgeschlossene Fahrzeuge an und entwendeten Geldbörsen, Bankkarten, eine Jacke und Bargeld. Ob die Fahrzeuge zufällig ausgewählt wurden und ob es bei weiteren PKW probiert wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wir raten: Schließen sie unbedingt ihr Fahrzeug ab, auch wenn es auf ihrem Grundstück steht!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

