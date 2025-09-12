PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter gehen Fahrzeuge in Nieder-Olm und Mz- Lerchenberg an

Mainz (ots)

In den vergangenen beiden Nächten kam es zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos in Nieder Olm im Geißfußweg, sowie in Mainz-Lerchenberg in der Wedekindstraße und dem Tizianweg. Die Täter gingen hier jeweils nicht abgeschlossene Fahrzeuge an und entwendeten Geldbörsen, Bankkarten, eine Jacke und Bargeld. Ob die Fahrzeuge zufällig ausgewählt wurden und ob es bei weiteren PKW probiert wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wir raten: Schließen sie unbedingt ihr Fahrzeug ab, auch wenn es auf ihrem Grundstück steht!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Sextortion -sexuelle Erpressung im Netz

    Mainz (ots) - Ein 21-jähriger Mainzer wurde in den vergangenen Tagen Opfer einer sogenannten Sextortion - einer Erpressung nach dem Austausch intimer Inhalte im Internet. Das Opfer hatte über die Plattform Instagram eine Kontaktanfrage einer vermeintlich weiblichen Person erhalten. Im Verlauf eines Chats in englischer Sprache wurde der Austausch intimer Bilder und Videos vorgeschlagen. Nachdem der Geschädigte ein ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mainz- Unfall zwischen E-Scooter und PKW

    Mainz (ots) - Leichte Verletzungen erlitt der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters, als es zu einer Kollision mit einem PKW in der Wormser Straße kam. Gegen 18 befuhr der 28-Jährige den Bürgersteig der Wormser Straße. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Karl-Weiser-Straße und wollte an deren Ende nach rechts in die Wormser Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenprall, in Folge dessen der ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mainz - Schaukasten eines Kleingartenvereins in Brand geraten

    Mainz (ots) - Gegen 14 Uhr meldet ein Zeuge den Brand eines Schaukastens des Kleingartenvereins an der Goldgrube. Man habe den Brand aber schon mit Wasser gelöscht. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten können nur noch einen verbrannten Schaukasten feststellen und den 62-jährigen Zeugen nach seinen Beobachtungen fragen. Hinweise auf die Brandentstehung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren