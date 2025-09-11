PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Mainz- Unfall zwischen E-Scooter und PKW

Mainz (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 28-jährige Fahrer eines E-Scooters, als es zu einer Kollision mit einem PKW in der Wormser Straße kam.

Gegen 18 befuhr der 28-Jährige den Bürgersteig der Wormser Straße. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Karl-Weiser-Straße und wollte an deren Ende nach rechts in die Wormser Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenprall, in Folge dessen der E-Scooter-Fahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Nach Versorgung durch einen Rettungsdienst konnte er seinen Weg fortsetzen. Am PKW entstand ca. 1000,- EUR Sachschaden, am E-Scooter ca. 500,- EUR. Die Unfallursache lies sich nicht unmittelbar vor Ort klären und ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

