POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt - Münzfach einer Gemeinschaftswaschmaschine aufgebrochen
Mainz (ots)
In einem Mehrparteienhaus in der Berliner Straße, in der Mainzer Oberstadt wurde bereits im August das Münzfach einer Waschmaschine aufgebrochen. Die im Keller installierte Waschmaschine steht der Hausgemeinschaft zur Verfügung und kann durch Geldeinwurf aktiviert werden. Unbekannte Täter haben ein Vorhängeschloss aufgebrochen und das Münzgeld entnommen. Die genaue Summe kann nicht ermittelt werden. Die Eigentümergemeinschaft hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet.
