Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Auffahrunfall in der Hattenbergstraße

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:35 Uhr, kam es im Mainzer Stadtgebiet zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Zwei PKW befuhren in genannter Reihenfolge den Kaiser-Karl-Ring in Richtung Hattenbergstraße. Der vorausfahrende PKW eines 45-jährigen Hessen musste verkehrsbedingt an der Haltelinie der Einfädelungsspur anhalten. Der nachfolgende 31-jährige Fahrer hielt zunächst ebenfalls an, fuhr jedoch kurz darauf wieder an, da er kein von links kommendes Fahrzeug wahrnahm. Aufgrund von Unachtsamkeit übersah der Fahrer des auffahrenden Pkw, dass das vorausfahrende Fahrzeug weiterhin stand. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs klagte nach dem Aufprall über Schmerzen im Bereich von Nacken und Kopf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

