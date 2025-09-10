Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Busfahrer wird rassistisch beleidigt

Mainz (ots)

Belästigung und rassistischen Äußerung ausgesetzt. Während seiner Pause, am gestrigen Morgen gegen 06:45 Uhr, an der Endhaltestelle in einem westlichen Mainzer Stadtteil, hatte der Fahrer alle Türen des Busses geschlossen. Eine ungeduldige Frau, nahm jedoch fordernd, an der vorderen Tür Kontakt mit ihm auf, so dass er, zur Vermeidung einer Auseinandersetzung die hintere Tür öffnete und ein Betreten des Busses ermöglichte. Dies provozierte die Frau (74 Jahre) jedoch und der Busfahrer suchte das Gespräch um die Notwendigkeit der Pause zu erklären. Dabei äußerte sich die Frau mit den Worten: " Wenn es Ihnen hier nicht passt, dann verlassen sie mein Land!" Gegenüber der Polizei machte sie später die Angabe, dass sie äußerte, dass er nach Hause gehen solle!

Die Situation wurde von Schulkindern im Alter von 10-16 Jahren beobachtet. Gegen die Beschuldigte wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

