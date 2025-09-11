PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Streit in Bus endet mit Strafanzeigen

Mainz (ots)

Warum es, am Mittwochnachmittag in einem Linienbus zu einem Streit gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, jedoch ist bereits bekannt, dass eine 77-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann sich gegenseitig mit Beleidigungen bedachten und die älter Frau dem Mann mit der Hand auf die Brust schlug. Nachdem beide den Bus am Hauptbahnhof verlassen hatten, konnten sie von der Polizei angetroffen und die Personalien festgestellt werden. Es werden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet und beiden nochmal die Gelegenheit gegeben sich zu dem Geschehen zu äußern

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:20

    POL-PPMZ: Mainz - Busfahrer wird rassistisch beleidigt

    Mainz (ots) - Belästigung und rassistischen Äußerung ausgesetzt. Während seiner Pause, am gestrigen Morgen gegen 06:45 Uhr, an der Endhaltestelle in einem westlichen Mainzer Stadtteil, hatte der Fahrer alle Türen des Busses geschlossen. Eine ungeduldige Frau, nahm jedoch fordernd, an der vorderen Tür Kontakt mit ihm auf, so dass er, zur Vermeidung einer Auseinandersetzung die hintere Tür öffnete und ein Betreten ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Verletzten - Wallstraße / Fritz-Kohl-Straße, Mainz

    Mainz (ots) - Am Montag, den 08.09.2025, kam es gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung Wallstraße / Fritz-Kohl-Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Roller-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der 16-jährige Rheinhesse befuhr mit seinem E-Roller den Bereich am Fort Gonsenheim in Richtung Fritz-Kohl-Straße. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Mainzer mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren