Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schaukasten eines Kleingartenvereins in Brand geraten

Mainz (ots)

Gegen 14 Uhr meldet ein Zeuge den Brand eines Schaukastens des Kleingartenvereins an der Goldgrube. Man habe den Brand aber schon mit Wasser gelöscht. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten können nur noch einen verbrannten Schaukasten feststellen und den 62-jährigen Zeugen nach seinen Beobachtungen fragen. Hinweise auf die Brandentstehung ergeben sich zunächst nicht, wobei ein vorsätzliches Entzünden wahrscheinlich ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

