Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sextortion -sexuelle Erpressung im Netz

Mainz (ots)

Ein 21-jähriger Mainzer wurde in den vergangenen Tagen Opfer einer sogenannten Sextortion - einer Erpressung nach dem Austausch intimer Inhalte im Internet. Das Opfer hatte über die Plattform Instagram eine Kontaktanfrage einer vermeintlich weiblichen Person erhalten. Im Verlauf eines Chats in englischer Sprache wurde der Austausch intimer Bilder und Videos vorgeschlagen. Nachdem der Geschädigte ein entsprechendes Video von der Unbekannten erhielt, sendete er ebenfalls mehrere intime Aufnahmen zurück. Kurz darauf wurde er erpresst: Die unbekannte Täterin (oder der Täter) forderte Geld und drohte damit, das erhaltene Material an Freunde und Familienmitglieder weiterzuleiten. Zur Untermauerung der Drohung übersandte sie dem Opfer einen Screenshot aus dem Video. In der Folge kam es zu mehreren Geldzahlungen, unter anderem über PayPal sowie durch den Kauf und die Übermittlung von Apple-Gutscheinkarten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Besonders perfide: Im weiteren Verlauf meldete sich eine weitere unbekannte Person über iMessage und drohte mit der Veröffentlichung des Materials im Umfeld des Opfers. Zur Einschüchterung wurde ein Screenshot des Instagram-Profils der Mutter des Geschädigten übersandt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen: - Geben Sie in sozialen Netzwerken keine sensiblen Informationen oder Bilder preis - insbesondere nicht gegenüber unbekannten Personen. - Reagieren Sie nicht auf Erpressungsversuche, sondern sichern Sie alle Beweise (z. B. Chatverläufe, Screenshots, E-Mails) und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter agieren oft international und nutzen die Scham der Betroffenen aus. - Nutzen Sie die Meldefunktionen der Plattformen und blockieren Sie die Täter.

