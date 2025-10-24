Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober, kam es gegen 16:18 Uhr im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Süd-Nord-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20 jährigen Fahrer eines schwarzen Fiat Punto und einem 30 jährigen Fahrer eines Funkstreifenwagen der Polizei.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren beide Fahrzeuge den Kreuzungsbereich, als es zur Kollision kam.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Nutzung des Martinshorns machen, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell