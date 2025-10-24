PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober, kam es gegen 16:18 Uhr im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Süd-Nord-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20 jährigen Fahrer eines schwarzen Fiat Punto und einem 30 jährigen Fahrer eines Funkstreifenwagen der Polizei.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren beide Fahrzeuge den Kreuzungsbereich, als es zur Kollision kam.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Nutzung des Martinshorns machen, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 07:09

    POL-EL: Lehe - 81-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Lehe (ots) - Am Mittwochabend ist es in Lehe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 81-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Straße "Schulbrink" aus Richtung Lehe in Fahrtrichtung B70 unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Wegweiserschild und kam schließlich in der Berme zum ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 07:04

    POL-EL: Geeste - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Geeste (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es in Geeste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Volkswagen die Straße "Zu den Tannen" und wollte nach rechts in die Meppener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 71-jährigen Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 07:01

    POL-EL: Bad Bentheim / A30 - Auto brennt auf der A30 vollständig aus

    Bad Bentheim / A30 (ots) - Am Mittwochnachmittag ist auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande ein BMW vollständig ausgebrannt. Gegen 16:45 Uhr nahm der 45-jährige Fahrer aus den Niederlanden kurz vor dem Grenzübergang zu den Niederlande ein lautes Geräusch an seinem Fahrzeug wahr und fuhr daraufhin auf den Standstreifen. Kurz darauf begann der Motorraum zu qualmen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren