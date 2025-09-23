PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.25

Ravensburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Jonatan Günther Oelkuch

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen fahnden öffentlich nach Jonatan Günther Oelkuch, geboren am 26.11.2000, und bitten hierzu die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte steht im Verdacht, schwere Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben. Gegen ihn liegt zwischenzeitlich ein internationaler Haftbefehl vor.

Lichtbilder des Gesuchten sind auf dem Fahndungsportal des LKA Baden-Württemberg unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/oeffentlichkeitsfahndung-nach-jonatan-guenther-oelkuch/

Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

+++ Hinweis +++

Die Übernahme des Fahndungsaufrufs in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, die nicht E-Paper sind, Mediatheken oder sonstige Internetangebote wird gestattet durch Verlinkung auf die Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch
Telefon: 0751 806-1344

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 15:15

    PP Ravensburg: Korrektur einer Pressemeldung

    Meckenbeuren/Bodenseekreis (ots) - In einer unserer Meldungen "Schädlingsbekämpfung zu Wucherpreis" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Täter forderten nicht 20.000 Euro, sonder "lediglich" knapp 2.200 Euro. Mehr als doppelt so viel, wie zunächst telefonisch vereinbart. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs beziehungsweise des Verdachts des Wuchers dauern an. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Tettnang Vorfahrt genommen - Unfall Auf 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 333 entstanden ist. Ein 51 Jahre alter Porsche-Fahrer überquerte die Landesstraße von Baumgarten kommend in Richtung Büchel und nahm dabei dem Lenker eines Transportfahrzeugs die Vorfahrt. In der Folge kam es zur wuchtigen Kollision bei der zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren