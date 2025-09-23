Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.25

Öffentlichkeitsfahndung nach Jonatan Günther Oelkuch

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen fahnden öffentlich nach Jonatan Günther Oelkuch, geboren am 26.11.2000, und bitten hierzu die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte steht im Verdacht, schwere Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben. Gegen ihn liegt zwischenzeitlich ein internationaler Haftbefehl vor.

Lichtbilder des Gesuchten sind auf dem Fahndungsportal des LKA Baden-Württemberg unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/oeffentlichkeitsfahndung-nach-jonatan-guenther-oelkuch/

Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

