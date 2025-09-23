PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.2025

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Angriff mit Messer - Mann in Fachklinik

In einer Fachklinik befindet sich inzwischen ein 31-Jähriger, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen seinen Ehemann mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Im Rahmen eines Streits soll der Tatverdächtige in der gemeinsamen Wohnung im Stadtgebiet gegen 1.30 Uhr mit einem Messer eine Stichbewegung in Richtung des 58-Jährigen ausgeführt haben. Dieser konnte den Angriff abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Der 31-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich mit dem Messer selbst verletzt haben soll, suchte im Anschluss das Weite. Er konnte am Morgen von einer Streife des Polizeireviers Weingarten vorläufig festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 31-jährige Deutsche am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des psychisch auffälligen Zustands des dringend Tatverdächtigen eine Unterbringung in einer Fachklinik an.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

