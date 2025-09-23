Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Autofahrer unter Drogeneinfluss - mehrere Anzeigen sind die Folge

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 46-Jährigen zu, der am Montag gegen 16.45 Uhr von der Polizei auf einem Parkplatz an der A 96 bei Humbrechts am Steuer seines Wagens gestoppt wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest schlug bei dem Autofahrer positiv auf Kokain sowie Metamphetamin, Amphetamin und THC an, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet wurde. Im Fahrzeug des 46-Jährigen fanden die Beamten darüber hinaus eine kleine Menge Kokain, zwei verbotene griffbereite Einhandmesser und eine erlaubte Kleinstmenge Marihuana. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den 46-Jährigen ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Zudem wird der Mann wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz angezeigt.

Wangen

Auto angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmittag einen Mercedes touchiert hat, der auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Der Unbekannte fuhr kurz nach 12 Uhr mutmaßlich beim Einparken gegen die hintere Stoßstange des Autos und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern zu melden.

Wangen

In Gebäude eingebrochen und Bargeld gestohlen

In das Gebäude einer Stiftung in der Karl-Maybach-Straße eingebrochen und Bargeld entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter verschafften sich offenbar gewaltsam Zutritt in das vollständig umzäunte Gelände, wo sie anschließend über ein ebenfalls gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eindrangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und die darin befindlichen Schränke sowie Schreibtische. Die Unbekannten schlugen zudem verschlossene Türen ein und hebelten einen Tresor heraus, den sie anschließend gewaltsam öffneten. Die Täter entwendeten aus dem Tresor und aus mehreren Büroräumen insgesamt einen dreistelligen Bargeld-Betrag. Nicht im Verhältnis zum Wert des Diebesgutes steht der Sachschaden am Gebäude der Stiftung in Höhe von mehreren zehntausend Euro,den die Täter bei ihrem Einbruch verursacht haben. Das Polizeirevier Wangen hat nun Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet Personen, die zur Tatzeit in der Gegend Auffälliges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bergatreute

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Auf THC hat ein Drogentest bei einem 31 Jahre alten Pkw-Fahrer angeschlagen, der am Montagabend gegen 20.45 Uhr kurz vor Witschwende von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest, der folgende Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der 31-Jährige musste sich in der Folge eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte die Blutprobe den Konsum von THC bestätigen, erwarten ihn ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Bad Waldsee

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag an einem silbernen Ford Focus verursacht, der zwischen 7.15 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Autos und fuhr anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weiter. Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0.

Weingarten

Unbekannter beschädigt Autoreifen

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag jeweils einen Autoreifen an zwei Pkws zerstochen. Die beschädigten Autos waren zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße abgestellt. An den Autoreifen entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

