Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.2025

Wangen/Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Jugendlicher nach Pkw-Aufbrüchen in Haft

In Untersuchungshaft befindet sich zwischenzeitlich ein 16-Jähriger, der im Verdacht steht, in den vergangenen Wochen, teilweise zusammen mit einem 18-jährigen Komplizen, in mindestens fünf Fahrzeuge in Isny und in Wangen eingebrochen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6119731). Dabei entwendete das Duo Geldbeutel, Bargeld sowie Wertsachen. Mit einer gestohlenen Bankkarte sollen die beiden Tatverdächtigen zudem mehrfach versucht haben, an einem Automaten Zigaretten zu erwerben. Der polizeibekannte 16-Jährige war erst im Juli aufgrund mehrerer Einbrüche und Diebstähle in und um Isny, die er im Alter von 15 Jahren begangen hatte, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Hier hatte der Jugendliche zahlreiche Grundstücke auf der Suche nach potenziell hochwertigen Gegenständen durchstreift. Da der 16-Jährige trotz seiner bestehenden Bewährung weiterhin Straftaten beging, wurde von Ermittlern des Hauses des Jugendrechts über die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Untersuchungshaftbefehl gegen den wohnsitzlosen Jugendlichen erwirkt. Am Freitag konnte dieser von Beamten des Polizeireviers Wangen in seinem Unterschlupf in Wangen festgenommen werden. Dabei stellten die Polizisten zusammen mit Beamten des Kriminaldauerdienstes Diebesgut und Beweismittel aus den Pkw-Aufbrüchen und zurückliegenden Taten sicher. Der 16-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls und versuchten Betrugs gegen den deutschen Tatverdächtigen in Vollzug setzte. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts zu weiteren Taten, die dem 16-Jährigen zuzuschreiben sein dürften, dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

