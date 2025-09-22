Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Totalschaden an Auto nach Alkoholfahrt

Wirtschaftlichen Totalschaden erlitt der Smart eines 60-Jährigen nach einer Alkoholfahrt am Sonntagabend in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 60-Jährige kurz vor 20 Uhr mindestens zwei andere Pkw und verlor an der Kreuzung Bahnhofstraße/Römerstraße schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Der Smart kam von der Fahrbahn ab, geriet auf einen Fußgängerweg und prallte im angrenzenden Grünstreifen gegen einen größeren Findling. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt, unter anderem brach die vordere Achse des Wagens. Der Unfallverursacher blieb offensichtlich unverletzt, wurde von einem Rettungsdienst aufgrund des wuchtigen Unfalls jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dabei blieb nicht unbemerkt, dass der 60-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab weit über 1,1 Promille. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt, den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die eingesetzten Beamten. Der stark beschädigte Smart wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen, insgesamt dürften mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sein.

Mengen

Pkw-Brand

Während der Fahrt ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der B 32 bei Mengen in Fahrtrichtung Herbertingen der VW Golf einer 57-Jährigen in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts begann das Fahrzeug der Frau zunächst am Unterboden zu brennen. Die Fahrerin bemerkte den Rauch glücklicherweise sofort und stellte ihren Wagen unmittelbar ab. Gemeinsam mit einem nachfolgenden Autofahrer konnte sie noch ihre Habseligkeiten aus dem Wagen retten, bevor der Pkw in Flammen aufging. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr löschten den Golf.

Bad Saulgau

Alkoholisierten Ladendieb in Haft genommen

Bei einem Ladendiebstahl ist am Samstagabend ein 33-Jähriger ertappt worden, gegen den in anderer Sache ein Haftbefehl offenstand. Mitarbeiter eines Einkaufzentrums in der Platzstraße hatten die Polizei verständigt, nachdem der Mann drei Rucksäcke mit Lebensmitteln bepackt hatte und mit seinem Fahrrad flüchten wollte. Der Alkoholisierte stürzte und wurde schließlich von Mitarbeitern und Passanten gestoppt. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Der 33-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen des Diebstahls und fortwährender Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften erwarten den Mann nun weitere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell