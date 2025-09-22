PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Kempten und Ravensburg sowie der Polizeipräsidien Schwaben Süd-West und Ravensburg vom 22.09.2025

Lindenberg (Landkreis Lindau) / Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt Serientäter von Trickdiebstählen fest

Einen im süddeutschen Raum gesuchten Trickdieb haben Beamte der Polizeiinspektion Lindenberg am Mittwochnachmittag festgenommen. Die Polizisten waren gegen 16 Uhr verständigt worden, weil der Tatverdächtige bei einem 77-jährigen Mann den sogenannten "Wechselfallentrick" anwandte. Unter dem Vorwand, Kleingeld wechseln zu müssen, lenkte der Mann den Senior ab und versuchte, Geldscheine aus dem Geldbeutel zu entwenden. Dies misslang ihm jedoch, woraufhin er die Flucht ergriff. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 51-Jähriger durch Zivilbeamte in Waltenhofen bei Kempten aufgegriffen werden, der unter anderem aufgrund der Personenbeschreibung als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wird wegen mehrerer gleichgelagerter Taten im Allgäuer Raum ermittelt. Unter anderem steht er im Verdacht, allein im Bereich Wangen, Isny und Leutkirch knapp zwanzig Trickdiebstähle begangen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6050767). Hinzu kommen weitere Fälle in Oberstaufen und Lindenberg. Aufgrund des gegen den 51-Jährigen vorliegenden dringenden Tatverdachts wurde er am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls in 14 Fällen sowie eines versuchten besonders schweren Diebstahls gegen den rumänischen Staatsbürger und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der 51-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann, Tel. 0831/203-441

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Anja Wegmann, Tel. 0831/9909-1012

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

