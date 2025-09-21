PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kleinkind nach Verkehrsunfall mit Streifenwagen schwer verletzt

Leutkirch/Landkreis Ravensburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug ist am Sonntagabend in der Ottmannshofer Straße ein 4-jähriges Kind schwer verletzt worden. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Leutkirch die Ottmannshofer Straße von der Memminger Straße kommend in nördlicher Richtung, als den bisherigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge der Junge im Bereich der Rosenstraße unvermittelt mit seinem Laufrad von rechts auf die Fahrbahn fuhr und von dem Polizeiwagen erfasst wurde. Das Kind zog sich durch den Unfall nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Zur Betreuung von Angehörigen und weiteren Zeugen war vor Ort eine größere Anzahl von Sanitätskräften im Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs übernommen, hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter hinzugezogen. Zum Unfallzeitpunkt war der Streifenwagen ohne Sondersignale unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

