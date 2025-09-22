Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Fronreute

Quad überschlägt sich - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 65-Jähriger bei einem Verkehrsunfall mit seinem Quad am Sonntag gegen 18.45 Uhr. Der Mann war auf der K 7953 zwischen Staig und Mochenwangen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug er sich mit seinem Gefährt und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Zaun. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge blieb der 65-Jährige unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab in der Folge einen Wert von fast zwei Promille, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 65-Jährigen sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Das Quad musste abgeschleppt werden.

Wangen

Alkoholisierter Fahrradfahrer prallt gegen Streifenwagen

Knapp 2,4 Promille hat der Alkoholtest bei einem 31-Jährigen ergeben, der am Sonntag gegen 22.45 Uhr mit seinem Fahrrad mit einem Streifenwagen des Polizeireviers Wangen kollidiert ist. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der K 8007 und Oflings ein Radfahrer ohne Licht und in unsicherer Fahrweise unterwegs ist. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 31-Jährigen im Gegenverkehr feststellen und versuchte, diesen zum Anhalten zu bewegen. Ein Beamter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücksitz befand, stieg zudem aus, um den Radfahrer anzusprechen. Der 31-Jährige machte keine Anstalten anzuhalten und prallte stattdessen gegen die geöffnete Fahrzeugtür. Der Polizist, der sich zwischen Tür und Fahrzeug befand, konnte den Stoß abfangen und blieb unverletzt. Der 31-Jährige stürzte, blieb jedoch unverletzt. Wegen seiner erheblichen Alkoholisierung veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am Polizeifahrzeug entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wangen

Betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 38-Jährigen zu, der am Sonntagabend im Stadtgebiet betrunken mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen ist. Eine Zeugin wurde kurz vor 21 Uhr auf den 38-Jährigen wegen seiner auffälligen Fahrweise sowie einem anschließenden Sturz aufmerksam und meldete ihn bei der Polizei. Bei der Kontrolle schlug den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille, weshalb der 38-Jährige eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Autospiegel angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Mitsubishi touchiert hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Unbekannte beschädigte den Außenspiegel des Autos und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Unfallflucht und erbittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher.

Isny

Kollision zwischen zwei Motorradfahrern

Eine schwerverletzte und eine leicht verletzte Person sowie Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen auf der K 8016 ereignet hat. Ein 79 Jahre alter Motorradfahrer befuhr kurz nach 7 Uhr die Kreisstraße Richtung Gumpeltshofen und erkannte offenbar nicht rechtzeitig, dass der vorausfahrende 85-jährige Lenker eines Motorrollers nach links abbiegen wollte. Der 79-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem 85-Jährigen auf, welcher dadurch schwere Verletzungen erlitt. Der 79-Jährige verletzte sich leicht. Beide Senioren wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad des 79-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, während dieser am Kraftrad des 85-Jährigen rund 1.000 Euro beträgt.

Leutkirch

Nach Unfall zwischen Streifenwagen und Kleinkind - Zeugen gesucht

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem vierjährigen Kind auf seinem Laufrad und einem Streifenwagen am Sonntagabend in Leutkirch (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6122050) ermittelt die Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg zum genauen Unfallhergang. Hierfür sind die Beamten auch auf Zeugenaussagen angewiesen und bitten daher Augenzeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden. Die Verletzungen des Jungen haben sich nach derzeitigem Stand als weniger schwerwiegend herausgestellt als zunächst angenommen. Das Kind befindet sich aber nach wie vor in einer Klinik.

Aichstetten

Autofahrer kollidiert mit zwei Autos - ein Verletzter

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18.500 Euro hat ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 96 verursacht. Der 23-Jährige fuhr kurz vor 22.30 Uhr zunächst auf die A 96 Richtung Memmingen auf und wollte anschließend den 41-jährigen Fiat-Lenker, der sich ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur befand, überholen. Als der 23-Jährige auf die linke Fahrspur zum Überholen ausscherte, schätzte er offenbar die Entfernung zum herannahenden Audi eines 30-Jährigen falsch ein und kollidierte mit diesem. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem 41-jährigen Fiat-Fahrer auf der rechten Fahrspur, welcher in der Folge ins Schleudern geriet und gegen die rechte Leitplanke prallte. Der 41-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Fiat wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, während dieser am Audi des 30-Jährigen rund 10.000 Euro beträgt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

