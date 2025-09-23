PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Meersburg/Bodenseekreis (ots)

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Dieter-Straße sind am Dienstagmorgen nach derzeitigem Stand drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 6.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand alarmiert, beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge in dem Wohngebiet stand bereits der Dachstuhl des Objekts in Vollbrand. Die rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich zuvor selbständig ins Freie retten. Zwei von ihnen sowie im späteren Einsatzverlauf auch ein Feuerwehrmann wurden nach Verdacht einer Rauchgasinhalation vom Sanitätsdienst behandelt.

Im Rahmen des Großeinsatzes, bei dem rund 130 Hilfskräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienst sowie der Polizei im Einsatz waren, gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das danebenliegende Wohnhaus sowie auf weitere Wohnungen in dem Brandobjekt zu verhindern. Die Wohnung des Brandausbruchs im Obergeschoss wurde vollständig zerstört, mindestens eine weitere danebenliegende Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen. Derzeit sind die Feuerwehren noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit völlig unklar, die Polizeiposten Meersburg und Markdorf haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

