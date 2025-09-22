Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einem flüchtigen Unfallverursacher. Der unbekannte Scooter-Lenker war von der Stadtmitte in Richtung Bahnhof unterwegs und fuhr einem Autofahrer, der verkehrsbedingt anhalten musste, auf. Nach einem kurzen Austausch mit dem Pkw-Lenker ergriff er mit seinem Scooter die Flucht zwischen den angrenzenden Häusern hindurch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben und hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einem gelben T-Shirt, einer kurzen grauen Jeanshose und hatte eine auffällige Sonnenbrille mit vergoldeten Seitenelementen auf. Dazu trug er schwarze Schuhe der Marke "Nike". Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer fährt nach Unfall davon

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei, nachdem ein unbekannter Radfahrer am Samstag gegen 17.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat. Der Unbekannte war mit seinem Fahrrad in der Merkurstraße in Richtung Neulandstraße unterwegs und bog nach links in Richtung Bodenseestraße ein. Offenbar aufgrund Unachtsamkeit kollidierte er dabei mit einem Kind auf einem Fahrrad. Das Kind verletzte sich beim Sturz und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher soll angegeben haben, dass er sein Rad rasch wegbringen müsse, und fuhr davon. Er wird als etwa 25 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Der Mann hatte braune Haare, blaue Augen und einen braunen Schnauzbart. Bekleidet war er mit schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "Miami Beach". Er trug weiße Nike-Schuhe. Bei dem Rad soll es sich um ein schwarz/grünes Fahrrad der Marke "Corratec" gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen nach einem Verkehrsunfall und einer folgenden Auseinandersetzung am Samstag kurz vor 17 Uhr eingeleitet. Ein 30-jähriger Rennradfahrer war auf der Zeppelinstraße stadteinwärts unterwegs und wollte kurz vor der kreuzenden Straße "Am Seemooser Horn" einen Pedelec-Lenker überholen. Dabei zog der 51-Jährige nach links, woraufhin es zum Zusammenstoß kam und der Rennradfahrer stürzte. Nach dem Unfall gerieten beide Beteiligten in einen Streit, woraufhin ein 32-Jähriger schlichtend einschritt. Dem 51-Jährigen, der knapp 0,7 Promille Atemalkohol intus hatte, gefiel offenbar die Wortwahl des Zeugen nicht, woraufhin er diesem Schläge ins Gesicht verpasst haben soll. Weder durch den Unfall noch durch die handfeste Auseinandersetzung wurde ein Rettungsdienst erforderlich. Der 51-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Tettnang

Brand in Lagerscheune

Ein Brand in einer Lagerscheune hat am Montagmorgen die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Notzenhaus auf den Plan gerufen. Kurz vor 8.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu der Lagerstätte für Hopfen aus, nachdem ein Brand des Dachstuhls gemeldet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Hopfentrocknungsgerät während des Betriebs in Brand geraten sein. Die Wehrleute löschten die Flammen, die sich auf das Innere der Scheune beschränkten. Insgesamt entstand insbesondere an der dort gelagerten Ernte Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Überlingen / Salem / Markdorf

Polizei ermittelt wegen mehrerer Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Zeugen zu Unfallfluchten in Überlingen, Salem und Markdorf sucht das Polizeirevier Überlingen und erbittet sich Hinweise. In Überlingen touchierte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 11 Uhr und 18.45 Uhr in einem Parkhaus in der Christophstraße einen geparkten Skoda Superb und hinterließ an diesem schätzungsweise rund 5.000 Euro Sachschaden. Auf einem Parkplatz in der Schlossseeallee in Salem richtete ein Unbekannter ebenfalls am Sonntag zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr rund 2.000 Euro Sachschaden an einem geparkten Opel Astra an und fuhr danach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Erste Hinweise zur dritten Verkehrsunfallflucht liefern zurückgelassene Fahrzeugteile. Zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, fuhr der noch unbekannte Fahrer eines Toyota Auris in der Farbe Grau in der Ensisheimer Straße einfach davon, nachdem er den Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten BMW abgefahren hatte. Hinweise zu den flüchtigen Unfallbeteiligten und deren Wagen nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

