Unfallflucht

Von der Unfallstelle geflüchtet ist zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er in der Karlstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6 gestreift hatte. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet hat. Personen, die den Unfall, möglicherweise auch ein misslungenes Parkmanöver, beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 melden.

Zwei Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr an der Gorheimer Straße, Ecke Schmeier Straße, ereignet hat. Beim Einfahren von der Gorheimer Straße auf die Schmeier Straße missachtete die Fahrerin eines Toyota die Vorfahrt eines BMW-Fahrers und prallte in den Wagen. Bei der wuchtigen Kollision zogen sich sowohl die 61 Jahre alte Unfallverursacherin als auch die 19 Jahre alte Beifahrerin im BMW leichtere Verletzungen zu. Beide begaben sich später ambulant in ärztliche Behandlung. Die beiden stark beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

In Jugendzentrum eingebrochen

Gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite hat sich am vergangenen Wochenende ein Unbekannter Zutritt zum Jugendzentrum in der Steinbeisstraße verschafft. Der Täter stieg in das Jugendzentrum ein und stahl neben wenigen Euro Münzgeld auch einen Laptop von geringem Wert. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen im Bereich des Jugendzentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Gartenhäuschen in Kleingartenanlage aufgehebelt

Mehrere Gartenhäuschen in einer Kleingartenanlage entlang der Hechinger Straße hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen aufgehebelt. Während der Täter keine nennenswerte Beute machte, richtete er an den vier Gartenhäuschen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Gammertingen führt die Ermittlungen wegen der Einbrüche und nimmt Hinweise zu den Taten unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Polizei ermittelt gegen jungen Erwachsenen nach versuchtem Diebstahl aus Hofladen

Nach einem versuchten Diebstahl aus einem Hofladen in Kleintissen ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Betreiber des Hofladens erkannte den jungen Mann am Montagabend über eine Überwachungskamera, nachdem dieser bereits in der Vergangenheit mit Diebstählen aufgefallen war. Der 19-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, eine Polizeistreife konnte ihn jedoch wenig später im Bereich der Dürnauer Straße ausfindig machen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei dem Tatverdächtigen Bargeld, Parfüm und eine Musikbox sicher. Ob es sich bei den Gegenständen möglicherweise um Diebesgut aus anderen Taten handelt, ist noch unklar und bedarf ebenso der Abklärung wie die Eigentumsverhältnisse des E-Bikes, mit dem der 19-Jährige zum Hofladen gefahren war.

