PP Ravensburg: Korrektur einer Pressemeldung
Meckenbeuren/Bodenseekreis (ots)
In einer unserer Meldungen "Schädlingsbekämpfung zu Wucherpreis" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Täter forderten nicht 20.000 Euro, sonder "lediglich" knapp 2.200 Euro. Mehr als doppelt so viel, wie zunächst telefonisch vereinbart. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs beziehungsweise des Verdachts des Wuchers dauern an.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
