POL-EL: Emlichheim - Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf REWE-Parkplatz

Emlichheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Dorfstraße 29 zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Suzuki stieß beim Rückwärtseinparken gegen einen geparkten grauen Opel Crossland. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort.

Die Geschädigte wurde von einem bislang unbekannten Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Dieser Zeuge wird nun gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim zu melden. Auch weitere Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

