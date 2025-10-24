Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl von Fahrradtaschen gesucht
Neuenhaus (ots)
Am Donnerstag den 23.10.2025 wurde gegen 11:00 Uhr eine von zwei auffallenden roten Fahrradtaschen an den Fahrradständern eines Supermarktes an der Veldhausener Straße in Neuenhaus gestohlen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neuenhaus unter der 05941 989850 zu melden.
